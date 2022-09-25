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Amedspor-Bursaspor maçı ne zaman? Amedspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor-Bursaspor maçı şifreli mi, ücretsiz mi?

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Amedspor-Bursaspor maçı ne zaman? Amedspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor-Bursaspor maçı şifreli mi, ücretsiz mi?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar arasında merak edilenlerden birisi de Amedspor-Bursaspor maçı oluyor. Futbolseverler internet üzerinde sık sık Amedspor-Bursaspor maçı ne zaman? Sorusu araştırıyorlar. Peki, Amedspor-Bursaspor maçı ne zaman? Amedspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Sıkı ve heyecanlı taraftar grupları ile birlikte karşılaşmaya hazırlanan takımlar bu akşam oynanacak maç için Amedspor- Bursaspor maçı ne zaman? Sorusunu merak ediyorlar. Maç hakkında merak edilen detaylar arasında ise Amedspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Soruları da yer alıyor. Peki, Amedspor-Bursaspor maçı ne zaman? Amedspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AMEDSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Bursaspor Maçı, 25 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 19:00 başlayacak. Amedspor-Bursaspor takımlarının karşı karşıya geleceği TFF 2. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşmada TRT Kürdi kanalı canlı yayınlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Bursaspor Amedspor Gündem Spor Haberler

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