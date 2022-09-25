Amedspor-Bursaspor maçı CANLI İZLE! Amedspor-Bursaspor maçı FULL HD CANLI İZLE! Türkiye maçı CANLI izleme linki!

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AMEDSPOR-BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

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AMEDSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Bursaspor Maçı, 25 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 19:00 başlayacak. Amedspor-Bursaspor takımlarının karşı karşıya geleceği TFF 2. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşmada TRT Kürdi kanalı canlı yayınlayacak.