Amedspor Başkanı kim oldu?

Trendyol 1.Liginde mücadele eden ve aldığı başarısız sonuçlar sonrası önce teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Amedspor, yeni başkanını seçti. Amedspor Başkanı kim oldu?

AMEDSPOR BAŞKANI KİM OLDU?

Amedspor Başkanı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada: "Bugün gerçekleşen olağanüstü kongremizde Burç Baysal kulüp başkanlığımıza seçilmiştir. Bu önemli görev için başkanımız Burç Baysal'ı tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun!" denildi.