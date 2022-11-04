Herkes Elon Musk'ın CEO Agrawal'ı kovmasını ve mavi tik ücretini konuşurken, Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı ortaya çıktı. Peki, Amber Heard'ün Twitter hesabına ne oldu? Elon Musk Amber Heard'ün Twitter hesabını kapattırdı mı?

Elon Musk Amber Heard'ün Twitter hesabını mı kapattı? Herkes Elon Musk'ın CEO Agrawal'ı kovmasını ve mavi tik ücretini konuşurken, Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı ortaya çıktı. Peki, Amber Heard'ün Twitter hesabına ne oldu? Elon Musk Amber Heard'ün Twitter hesabını kapattırdı mı? İşte detaylar...

ELON MUSK AMBER HEARD'ÜN TWİTTER HESABINI MI KAPATTI?

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk platformda bir dizi yenilik yaparken, gözlerden kaçan bir hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Herkes CEO Agrawal'ı kovmasını ve mavi tik ücretini konuşurken, Musk'ın gizlice eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı ortaya çıktı.

AMBER HEARD'ÜN HESABINI ASKIYA ALDI

Tüm bu yaşananlar dünya gündemini sarsarken, Musk kimsenin haberi olmadan sansasyonel bir olaya imza attı. Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı öne sürüldü. Twitter'da yapılan aramada 'RealAmberHeard' kullanıcı adlı profilin sistemden silindiği görülüyor.

2013'TE TANIŞTILAR

İkili ilk olarak 2013'te Heard'ün rol aldığı ve Musk'ın sadece bir kamera hücresi yaptığı "Machete Kills" setinde tanışmıştı. O sırada Musk, o zamanki karısı Talulah Riley ile ve Heard, o zamanki kocası Depp ile birlikteydi.

2016'DA İLİŞKİLERİ BAŞLADI

Elon Musk ve Amber Heard 2016'nın sonlarında ilişki yaşamaya başlamıştı. Heard'den bir yıl sonra ayrılan Musk, "Gerçekten aşıktım ve kalbimi çok acıttı" itirafında bulunmuştu.