Amerikalı oyuncu Amber Laura Heard'ün Twitter hesabının kapanmasının ardından gözler Twitter'ı henüz satın alan Elon Musk'a döndü. Elon Musk, Amber Heard'ün Twitter hesabını mı kapattı? Amber Heard'ün Twitter hesabı neden kapandı? Detayları haberimizde…

Twitter'ı satın aldığını duyuran Elon Musk, sosyal medya platformunda birtakım değişiklikler yaparken eski sevgilisi Amber Heard'ün Twitter hesabının kapandığı ortaya çıktı. Peki, Elon Musk, Amber Heard'ün Twitter hesabını mı kapattı? Amber Heard'ün Twitter hesabı neden kapandı? İşte detaylar…

AMBER HEARD'ÜN TWITTER HESABI NEDEN KAPANDI?

Twitter'ın yeni sahibi ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, eski sevgilisi Amber Heard'ün Twitter hesabını intikam amaçlı askıya aldığı öne sürüldü.

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AMBER HEARD TWITTER KULLANICI ADI NE?

Amber Heard'ün kapanan (askıya alınan) Twitter hesabını "@realamberheard" kullanıcı adı ile kullanmaktadır.

ELON MUSK VE AMBER HEARD İLK NE ZAMAN TANIŞTI?

İkili ilk olarak 2013'te Heard'ün rol aldığı ve Musk'ın sadece bir kamera hücresi yaptığı "Machete Kills" setinde tanışmıştı. O sırada Musk, o zamanki karısı Talulah Riley ile ve Heard, o zamanki kocası Depp ile birlikteydi.

ELON MUSK VE AMBER HEARD NE ZAMAN SEVGİLİ OLDU?

Elon Musk ve Amber Heard 2016'nın sonlarında ilişki yaşamaya başlamıştı. Heard'den bir yıl sonra ayrılan Musk, "Gerçekten aşıktım ve kalbimi çok acıttı" itirafında bulunmuştu.