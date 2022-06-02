Amber Heard ne dedi? Amber Heard açıklaması yaptı mı? Johnny Depp boşanma davası sonuçlandı! Johnny Depp Amber Heard ne oldu? - Haberler

Johnny Depp Amber Heard davası ne oldu, Amber Heard açıklama yaptı mı merak ediliyor. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Depp'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi. Peki, Amber Heard ne dedi? Amber Heard açıklaması yaptı mı? Johnny Depp boşanma davası sonuçlandı! Johnny Depp Amber Heard ne oldu? İşte detaylar...

JOHNNY DEPP AMBER HEARD DAVASI NE OLDU?

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında kazanan Depp oldu. Jüri, Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

AMBER HEARD NE DEDİ?

Eski eşi Johnny Depp ile olan hakaret davasını kaybeden ve 15 milyon dolar tazminat ödemesin karar verilen Amber Heard, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Davayı kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirten oyuncu, "Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Sunduğum kanıt dağı, eski kocamın orantısız gücüne ve egemenliği karşısında yeterli olmadı" dedi.

15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

AMBER HEARD: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM, BU BİR GERİLEMEDİR

Davayı kaybeden Amber Heard, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Karardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Heard, şunları yazdı: "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin de ötesinde. Sunduğum kanıt dağının eski kocamın orantısız gücüne, etkisine ve egemenliğine karşı koymak için yeterli olmamasına üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için taşıdığı anlam beni daha da hayal kırıklığına uğrattı. Bu bir gerilemedir. Bu durum zamanı, sesini çıkartan ve yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği günlere geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor. Bu davayı kaybettiğim için üzgünüm. Ama yine de bir Amerikalı olarak sahip olduğumu düşündüğüm bir hakkı, özgürce ve açıkça konuşma hakkını kaybetmiş gibi göründüğüm için daha da üzgünüm.

AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Laura Heard, Amerikalı oyuncu. İlk çıkışını 2004 yılında Billy Bob Thornton'ın başrol oynadığı sports drama filmi Friday Night Lights ile yaptıktan sonra North Country'da ve Alpha Dog'ta küçük çaplı rollerde oynamıştır.

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