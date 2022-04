Amber Heard kimdir? Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard mahkemede neler dedi?

Amber Heard kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aktör Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'a açtığı hakaret davası sürüyor ve sonuçlanması muhtemelen haftalar alacak. Çift 2016'da ayrıldı, ancak Heard'ın 2018'de Washington Post için yazdığı ve aile içi şiddetten sağ kurtulduğunu anlattığı bir köşe yazısı üzerine mahkemede savaşmaya devam etti - Depp'in adını anmadan. Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard mahkemede neler dedi?

AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Laura Heard (d. 22 Nisan 1986, Austin, Texas, ABD), Amerikalı oyuncu. İlk çıkışını 2004 yılında Billy Bob Thornton'ın başrol oynadığı sports drama filmi Friday Night Lights ile yaptıktan sonra North Country'da ve Alpha Dog'ta küçük çaplı rollerde oynamıştır. İlk başrolünü ise All The Boys Love Mandy (2006) filmindeki Mandy Lane karakteri olarak oynamıştır ve ardından 2007 yılında The CW'nun Hidden Palms da boy göstermiştir.

Kariyeri

Amber, küçük yaşlarda St. Michael Katolik Akademisinden Hollywood kariyeri için ayrılmıştır. Küçük yaşlardayken okul tiyatrosunda çeşitli rollerde oynadı. On yedisinde okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve orada modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'ta oyunculuğa başladı. 2008 yılında Never Back Down filminde başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında All the Boys Love Mandy Lane filminde Toronto Uluslararası Film Festivalinde yer almıştır. Televizyondaki ilk rolü Hidden Palms adlı dizidir. 2008 yılında Pineapple Express filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Üveybaba'da rol almıştı ve ayrıca Zombieland filmdinde de küçük bir rol almıştır. Daha sonra Amber The Joneses ve And Soon the Darkness (2010), John Carpenter'ın The Ward, yanı sıra Nicolas Cage ile Drive Angry ve sonrasında ise Johnny Depp ile The Rum Diary (Tutku Günlükleri) filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Exterminator (İmha Takımı) adlı filmde Nicki rolünü üstlenmiştir. 2011 yılı yapımı Drive Angry (Türkçe adı; İntikam yolu) filminde rol almıştır. Ayrıca Maxim dergisinin en seksi 100 kadın yarışmasında 2. sırayı aldı.

Özel hayatı

Amber etrafında silahlarla büyüdü ve şu an bir magnum .357'ye ve aynı zamanda antika arabalara merakı olan Amber 68 Model Ford Mustang, 67 Model Mercedes ve 62 model Checker Cab gibi güçlü arabalara sahip. Ayrıca "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma." yazan bir dövmeye sahip, İspanyolca yazılan dövmenin Türkçesi: "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi, gizli, ruh ve gölge arasında." yazarı Pablo Neruda'nın Sone 17'sinin içinde geçiyor.

Tasya van Ree ile yaşadığı 2008'den 2012 yılına kadar süren ilişkinin ardından Amber, 2015 yılında Johnny Depp ile evlendi.

Johnny Depp'ten 2017 yılında boşanmasının ardından, 2018'in başına kadar bir yıl boyunca teknoloji girişimcisi Elon Musk ile çıktı.

Heard'ın taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen Oonagh Paige Heard (Nisan 2021 doğumlu) adında bir çocuğu var.

DAVA NEDEN AÇILDI?



Depp, 50 milyon dolarlık tazminat davası açıyor ve Heard'a fiziksel şiddet uyguladığını reddediyor. Heard, 100 milyon dolar için karşı dava açıyor ve Depp'e yalnızca kendini savunmak veya küçük kız kardeşini savunmak için şiddet uyguladığını iddia ediyor.

Dava ilerledikçe, sosyal medya bir çılgınlık haline geldi ve mahkeme salonunun seslerini, kanıtlarını ve kliplerini yuttu. Depp dört gün boyunca ifade verdi ve James Franco ve Paul Bettany de dahil olmak üzere birçok ünlü mahkeme belgelerinde ifade vermeye çağrılabilecek potansiyel tanıklar olarak listelendi.

Virginia, Fairfax County'de devam eden davanın haftalar sürmesi bekleniyor.

İşte Depp ve Heard'ın mahkeme davasına giden ilişkisinin bir zaman çizelgesi.

2009

Depp ve Heard, Hunter S. Thompson'ın romanından uyarlanan "The Rum Diary" filminin çekimleri sırasında tanışırlar. Depp, Porto Riko'ya taşınan ve bir iş adamıyla nişanlı olan Heard'ın oynadığı Chenault'a takıntılı hale gelen gazeteci Paul Kemp'i canlandırdı.

2012

Heard'ın mahkeme belgelerine göre Depp ve Heard çıkmaya başladı. Aynı yıl, Depp ve uzun süreli partneri Vanessa Paradis, 14 yıllık ilişkilerine son verir. Çiftin iki çocuğu var.

2014

Heard bir nişan yüzüğü takıyor ve Depp daha sonra röportajlarda nişanı onaylıyor gibi görünüyor.

Sonunda, nişan The Daily Mail'de onaylanır.

2015

Heard ve Depp özel bir törenle evlenirler. Çift, köpekleri Pistol ve Boo'yu gizlice Avustralya'ya soktukları için ateş altına alınır.

Çift daha sonra kasvetli bir özür videosu yayınladı .

Heard, sonunda iki kez Pistol ve Boo'yu Avustralya'ya yasa dışı olarak ithal etmek ve bir kez de sahte belge üretmekle suçlanıyor.

2016

Mayıs ayında, Heard boşanma davası açar ve kendisine karşı geçici bir yasaklama emri verilir.

Heard, Depp'in ona bir telefon fırlattığını ve onu vurduğunu iddia ediyor .

Heard yeminli açıklamasında , "İlişkimizin tamamı boyunca Johnny Depp bana sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulundu . Sık sık paranoyaktır ve öfkesi benim için son derece korkutucudur" dedi.

"Johnny'nin beni fiziksel ve duygusal olarak korkutmak için habersiz olarak [evimize] döneceği korkusuyla" yaşadığını yazdı.

2017

Çiftin boşanması kesinleşti.

2018

Heard, hakaret davasının merkezinde The Washington Post için köşe yazısı yazıyor . Op-ed'de şöyle yazıyor: "Aile içi tacizi temsil eden bir halk figürü oldum ve kültürümüzün sesini yükselten kadınlara karşı öfkesinin tüm gücünü hissettim."

Heard'in makalesi, çocukluğundan yetişkinliğine kadar yaşadığı istismar deneyiminden bahsediyor. Depp'in adını içermez.

Makalenin can alıcı noktasında Heard, aile içi şiddete maruz kalan kadınlara destek istiyor.

"Kadınları koruyan kurumları desteklemek ve inşa etmek için şimdi bir fırsatımız var. Başlangıç ??olarak, KongreKadına Yönelik Şiddet Yasasını yeniden yetkilendirebilir ve güçlendirebilir " diye yazdı.

2019

Depp, Post makalesinin Heard'ın kendisi için olumlu basın yaratması için bir oyun olduğunu iddia ederek Heard'a hakaretten dava açtı. Depp ayrıca aile içi şiddetin kurbanı değil, faili olduğunu iddia ediyor.

Depp 50 milyon dolar tazminat istiyor.

2020

The Daily Mail'de Depp'e vurduğunu söylediği iddia edilen Heard'in sesi yayınlandı .

Daha sonra, Birleşik Krallık'ta İngiliz gazetesi "The Sun" hakkında Depp'i "karısını döven" olarak nitelendiren bir iftira davası açılır. Depp, hem yönetici editör Dan Wootton'a hem de The Sun'ın ana şirketi News Group Newspapers'a dava açtı.

Depp'in eski ortağı Paradis, oyuncunun şiddet uygulayan bir kişiden "en uzak şey" olduğunu söyleyen bir bildiri sunarak Depp'i savunuyor.

Depp, Heard'ın iş adamı Elon Musk ve aktör James Franco ile ilişkisi olduğu iddialarını öne sürüyor. Ayrıca Heard'ın yatağına kendi dışkısını koyduğunu ve kendisine fiziksel olarak şiddet uyguladığını iddia ediyor.

Kasım ayında bir yargıç The Sun'ın yanında yer aldı.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Aile içi şiddet mağdurları asla susturulmamalı ve hakime dikkatli değerlendirmesi için teşekkür ediyoruz ve Amber Heard'a mahkemeye kanıt sunma cesareti için teşekkür ediyoruz." Dedi.

Kararın ardından Depp, Instagram'da "Fantastik Canavarlar" serisinden çıkmasının istendiğini belirten bir açıklama yayınladı.

"Fantastik Canavarlar'daki Grindelwald rolümden Warner Bros. tarafından istifa etmem istendiğini ve bu isteğe saygı duyduğumu ve kabul ettiğimi bilmenizi isterim" diye yazdı .

2021

Heard, Depp'e 100 milyon dolara karşı dava açtı.

2022

11 Nisan'da, Heard ve Depp'in mahkemeye çıkmasıyla haftalarca süren iftira davası başladı.

Haberler.com - Gündem