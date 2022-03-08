Ambargo ne demek? Ambargo anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen ambargo kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, ambargo anlamı ne? ambargo ne demek?

AMBARGO NE DEMEK?

Ambargo, ticari ya da başka malların yabancı bir ülkeye gitmesinin engellenmesidir. Ambargonun amacına ulaşabilmesi için kara taşımacılığının yanı sıra hava ve deniz yollarında da uygulanmalıdır. Ambargonun arret de princeten (gemi ve uçaklara geçici olarak alıkonulması); angaryadan (olağanüstü hallerde gemi ve uçaklara el konulup kullanılması) ve boykottan (ihraç mallarıyla sınırlanmış olmamak üzere ticari ve mali ilişkilerin kesilmesi) ayırt edilmesi gerekir. Düşman gemilerine ve mallarına ambargo uygulanmaz, çünkü düşman statüsü bunun gibi mallara karşı farklı tutum almaya yol açar.

Sivil ambargo, bir devletin kendi gemilerini, yabancı yağmasından korumak ya da malları belli bir ülkeye ulaşmasını engellemek amacıyla anavatan limanlarında alıkoymasıdır.

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