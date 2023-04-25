Türkiye'ye geldiği günden itibaren yüksek dolar kuruna rağmen fiyatı değişmeyen Amazon Prime üyelerine zam geldi. Amazon Prime ne kadar, kaç TL olduğu ve Amazon Prime fiyatları merak ediliyor. Amazon Prime zam gelecek mi sorusu gündeme geliyor. Peki, Amazon Prime zam gelecek mi? Amazon Prime ne kadar, kaç TL?

Amazon Prime üyelik fiyatı, bilindiği üzere uzun süredir zamlanmıyordu. Amazon Prime ne kadar, kaç TL olduğu ve Amazon Prime zam gelecek mi soruları gündeme geliyor. Amazon Prime Türkiye kullanıcılarına kötü haber geldi. Amazon Prime ne kadar, kaç TL ve Amazon Prime zam gelecek mi araştırılıyor. Amazon Prime zam gelecek mi? Amazon Prime ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

AMAZON PRIME ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye'ye ilk girdiği günden itibaren dolar kuruna rağmen fiyatı 7.90 TL aylık abonelik ücreti ile hizmet veriyordu. Ancak yeni zam ile %380 fiyatı arttı.

AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NE KADAR?

Amazon Prime üyelerine, bedava ve hızlı kargo, özel indirimler, ücretsiz oyunlar, dizi ve filmler gibi abonelerine birçok özellik sunuyordu. Amazon Prime abonelik sisteminin ücreti 7.90 TL'den %380 zam ile 39 TL'ye yükselmiştir.

AMAZON PRİME ÜYE ÖZELLİKLERİ