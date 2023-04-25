Amazon Prime zam gelecek mi? Amazon Prime ne kadar, kaç TL?
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Türkiye'ye geldiği günden itibaren yüksek dolar kuruna rağmen fiyatı değişmeyen Amazon Prime üyelerine zam geldi. Amazon Prime ne kadar, kaç TL olduğu ve Amazon Prime fiyatları merak ediliyor. Amazon Prime zam gelecek mi sorusu gündeme geliyor. Peki, Amazon Prime zam gelecek mi? Amazon Prime ne kadar, kaç TL?
Amazon Prime üyelik fiyatı, bilindiği üzere uzun süredir zamlanmıyordu. Amazon Prime ne kadar, kaç TL olduğu ve Amazon Prime zam gelecek mi soruları gündeme geliyor. Amazon Prime Türkiye kullanıcılarına kötü haber geldi. Amazon Prime ne kadar, kaç TL ve Amazon Prime zam gelecek mi araştırılıyor. Amazon Prime zam gelecek mi? Amazon Prime ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye'ye ilk girdiği günden itibaren dolar kuruna rağmen fiyatı 7.90 TL aylık abonelik ücreti ile hizmet veriyordu. Ancak yeni zam ile %380 fiyatı arttı.
Amazon Prime üyelerine, bedava ve hızlı kargo, özel indirimler, ücretsiz oyunlar, dizi ve filmler gibi abonelerine birçok özellik sunuyordu. Amazon Prime abonelik sisteminin ücreti 7.90 TL'den %380 zam ile 39 TL'ye yükselmiştir.
- Bedava ve hızlı kargo ayrıcalığı.
- Prime Gaming ile Bedava oyunlar ve oyun kanalı üyeliği.
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