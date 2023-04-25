200 milyar dolara yakın servete sahip Jeff Bezos'a ait alışveriş sitesi Amazon bünyesinde yer alan Amazon Prime'ın Türkiye abonelik ücretine zam geldi. Amazon Prime kullanıcıları ile arama motorlarında Amazon Prime ne kadar oldu, kaç TL? Amazon Prime ne kadar zam geldi? 2023 Amazon Prime ücreti! aramasını yaptı.

Amazon Prime, Türkiye'de birçok kullanıcıya hakim. 3 yıl önce Türkiye pazarına giren Amazon Prime, uzun bir süre sabit tuttuğu 7 lira 90 kuruşluk ücretinde büyük bir zamma gitti. Amazon Prime kullanıcıları ise yeni Amazon Prime ücretlerini merak ediyor. Amazon Prime ne kadar oldu, kaç TL? Amazon Prime ne kadar zam geldi? sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 Amazon Prime ücreti!

AMAZON PRİME NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

3 yıl önce Türkiye pazarına giren Amazon Prime, uzun bir süre sabit tuttuğu 7 lira 90 kuruşluk ücretinde büyük bir zamma gitti. Abonelik ücretlerinde yaklaşık yüzde 400'lük bir artışa giden platform, bugünden itibaren kullanıcılarına 39 TL'den sunulmaya başlandı. Zamlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak. 2020'den beri aylık 7.90 TL olan paket 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL'den sunuluyor. Zamlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

Ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Amazon Prime'ın sitesinde yeni fiyatla ilgili olarak şu duyuru yapıldı: "30 gün ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime aylık sadece 39 TL. İstediğin zaman iptal edebilirsin."