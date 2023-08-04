Amazon kullanıcıları sitede işlemler yapmak istediğinde bazı sorunlarla karşılaştı ve nedenini merak etti. Peki, Amazon çöktü mü? Amazon'da sorun mu var?

Global alışveriş sitesi Amazon, akşam saatlerinde kullanıcı şikâyetleri ile karşılaştı Sayfa erişimlerinde sorunlar yaşandığı ifade edilirken Amazon çöktü mü? Amazon'da sorun mu var merak edildi. Amazon çöktü mü? Amazon'da sorun mu var?

AMAZON ÇÖKTÜ MÜ?

Amazon, hem fiziksel hem de dijital ürünler satan bir çevrimiçi mağazadır. Amazon ayrıca bir e-kitap okuyucu ve tablet bilgisayar olarak kullanılabilen Kindle'ı da geliştiriyor. Amazon Web Services, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır.

Amazon şikâyet bildirim tablosuna bakıldığında bir sorun görünüyor.

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