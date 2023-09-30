Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar bulunuyor. Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Peki Amasya yolcu otobüsü kaç ölü, yaralı var? Son Dakika Amasya yolcu otobüsü kazası gelişme var mı?

Amasya yolcu otobüsü kaç ölü, yaralı var? Son Dakika Amasya yolcu otobüsü kazası gelişme var mı?

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Otobüsün devrildiği feci kazada ölü ve yaralılar açıklandı. Buna göre yaralanan 30 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Peki, Amasya yolcu otobüsü kaç ölü, yaralı var? Son Dakika Amasya yolcu otobüsü kazası gelişme var mı?

AMASYA YOLCU OTOBÜSÜ KAÇ ÖLÜ, YARALI VAR?

Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı belirlendi.

SON DAKİKA AMASYA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI GELİŞME VAR MI?

Yaralanan 30 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer ölü sayısının artmasından korkuyor.