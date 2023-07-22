Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki yaylalar, dünyaca ünlü İsviçre Alplerini andıran görüntüsüyle görsel bir şölen sunuyor. Yaylalardaki renkli yaşam havadan dronla görüntülendi. Yeşilin tonlarının, yayla evlerinin ve doğada beslenen canlıların dronla görüntülendiği Kağnıcı ile Alören Yaylaları hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde doğa tutkunlarına serin bir alternatif olarak göz kırpıyor. Görüntüleri çeken fotoğrafçı Serkan Tekin, 'Kağnıcı ve Alören Yaylaları beni çok etkiledi. Ormanlar, bitkisi örtüsü gerçekten çok güzel ve görülmeye değer' dedi. Doğa ve fotoğraf tutkunlarını bu manzarayı görmeye davet eden Tekin, 'Karadeniz Bölgesi'nin ortasında bulunan ve ulaşımın kolay olduğu bu güzelliklerini görmeliler. Neden daha önce gelmediklerini bile sorgulayacaklarını düşünüyorum' diye konuştu.

Amasya yaylaları İsviçre Alplerini aratmıyor

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki yaylalar, dünyaca ünlü İsviçre Alplerini andıran görüntüsüyle görsel bir şölen sunuyor. Yaylalardaki renkli yaşam havadan dronla görüntülendi.

Yeşilin tonlarının, yayla evlerinin ve doğada beslenen canlıların dronla görüntülendiği Kağnıcı ile Alören Yaylaları hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde doğa tutkunlarına serin bir alternatif olarak göz kırpıyor. Görüntüleri çeken fotoğrafçı Serkan Tekin, "Kağnıcı ve Alören Yaylaları beni çok etkiledi. Ormanlar, bitkisi örtüsü gerçekten çok güzel ve görülmeye değer" dedi.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarını bu manzarayı görmeye davet eden Tekin, " Karadeniz Bölgesi'nin ortasında bulunan ve ulaşımın kolay olduğu bu güzelliklerini görmeliler. Neden daha önce gelmediklerini bile sorgulayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.