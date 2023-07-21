Amasya Üniversitesi ve bir giyim firması arasında toplumsal cinsiyet eşitliği protokolü imzalandı

Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇAUM) ile bir giyim firması arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve şiddetle mücadele ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek.

Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇAUM) ile bir giyim firması arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve şiddetle mücadele ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, KAÇAUM Müdürü Doç. Dr. Nazan Kahraman ile firmayı temsilen insan kaynakları müdürü Yeliz Acar, protokolü imzaladı.

Elmacı, ayrımcılıkla mücadele eden ve eşitliği temel alan bir dilin geliştirilmesine destek vermek amacıyla çalışma yapıldığını belirterek, "Protokolün hayırlı olmasını diliyor, öncelikte firmaya ve üniversitemiz personeline teşekkür ediyorum. Üniversite olarak Amasya'da, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve şiddetle mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütmeye hazırız." dedi.

Acar da KAÇAUM tarafından hazırlanacak eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile çalışanlarının farkındalığının artırılmasına destek verileceğini anlatarak, "Protokol kapsamında konferans, seminer, çalıştay, panel ve anketler düzenlenebilecek. Rektör Süleyman Elmacı başta olmak üzere KAÇAUM Müdürü Kahraman ve diğer ilgililere teşekkür ediyorum. Protokolün başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.