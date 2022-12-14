Amasya TOKİ kura sonuçları isim listesi, gerçekleştirilen kuralar arasında vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında Amasya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 şeklinde gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. işte, Amasya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022! Amasya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Amasya TOKİ sonuç sorgulama ekranı!

Amasya için gerçekleştirilen TOKİ kura çekimlerinin ardından vatandaşlar tarafından Amasya TOKİ kura sonuçları isim listesi merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar kura sonuçlarını merak ediyor ve arama motorları üzerinde Amasya TOKİ sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. işte, Amasya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022! Amasya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Amasya TOKİ sonuç sorgulama ekranı!

AMASYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Aralık 2022 Salı günü tarihi ile birlikte Amasya'da çekiliş gerçekleşiyor. Bu nedenle çekiliş sonucunu başvuruda bulunan kişiler, aşağıdaki kısımdan sorgulayabilir.

AMASYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AMASYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ