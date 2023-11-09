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Amasya TDV Kadın Kolları Filistin'e Yardım Etti

Amasya Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları gönüllüleri, İyilik Atölyelerinde dikiş ve mantıdan elde edilen geliri Filistin yararına bağışladı. TDV Amasya Kadın Kolları gönüllüleri, el emeğiyle yaptıkları ürünlerden kazandıklarını TDV Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a teslim etti. Ayvaz, anlamlı bağış ve emeklerinden dolayı TDV Amasya Kadın Kollarına ve gönüllü olarak çalışan kadınlara teşekkür etti.