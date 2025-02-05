Amasya okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Amasya'da okul yok mu ( Amasya Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı başladı. Ekipler karla mücadele çalışması yaparken Meteoroloji'den 19 ile daha kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Amasya okullar tatil mi SON DAKİKA?

AMASYA HAVA DURUMU

METEOROLOJİ UYARILARI

Batı Karadeniz Kıyı Kesimlerinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra ve Perşembe (06.02.2025) öğleye kadar Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Batısında Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

MARMARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için 440 personel ile 235 araç ve iş makinesiyle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde teyakkuzda bekliyor. Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

AMASYA TATİL Mİ?

5 Şubat Çarşamba günü için Amasya Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.