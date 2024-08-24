Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir?
Amasya baraj doluluk oranı kaç? Amasya'da yaşanan su sıkıntısı, vatandaşları endişeye sürüklüyor. Son verilere göre, şehirdeki su barajının doluluk oranı kritik seviyelere düştü ve sadece 10 günlük su kaldı. Yetkililer, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırıyor.
Amasya'da 10 günlük su kaldığı duyuruldu. Vatandaşlar, Amasya'nın baraj doluluk oranı merak ediyor. Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Peki, Amasya'da ne kadar su kaldı? Baraj doluluk oranı ne? İşte detaylar...
AMASYA BARAJ DOLULUK ORANI NE?
Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken belediyeler kendi inisiyatifleriyle bazı çözümlere başvuruyor. Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
AMASYA SU KESİNTİSİ
Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.
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