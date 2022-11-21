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Amasya kazasında kaç ölü kaç yaralı var? AMASYA trafik kazasında ölenlerin isim listesi!

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Amasya kazasında kaç ölü kaç yaralı var? AMASYA trafik kazasında ölenlerin isim listesi!

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenilirken Amasya kazasında kaç ölü kaç yaralı var? AMASYA trafik kazasında ölenlerin isim listesi araştırıldı.

Amasya Valisi'nden 3 kişinin can verdiği kazayla ilgili açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildiAmasya Valisi'nden 3 kişinin can verdiği kazayla ilgili açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildi
Kaza geçiren oyuncuları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı: Bir kişinin durumu kritikKaza geçiren oyuncuları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı: Bir kişinin durumu kritik
Feci kazaya karışan tiyatrocuların olaydan saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktıFeci kazaya karışan tiyatrocuların olaydan saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarptı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenildi, Amasya kazasında kaç ölü kaç yaralı var? AMASYA trafik kazasında ölenlerin isimlistesi

AMASYA KAZASINDA KAÇ ÖLÜ KAÇ YARALI VAR?

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenler:

Tolga Güleryüz

Burak Topçu

Özgür Karataş

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