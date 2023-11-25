Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin savrulması sonucu ikiye bölündü. Sürücü ve eşi, şans eseri kazadan sağ kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Amasya'daki feci kaza kamerada: İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin savularak ikiye bölündüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ve eşi adeta kağıda dönen otomobilden şans eseri sağ çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkiinde Mustafa Mikail Can yönetimindeki 05 ACC 629 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Erdönmez'in kullandığı 55 PE 305 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Bariyere ve aydınlatma direğine çarpan otomobil parçalara ayrıldı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi Safiye Erdönmez yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç çocuk sahibi çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan kazanın görüntülerini izleyen vatandaşlardan Ahmet Uçar, "İkiye bölünen ve kağıt gibi parçalanan o arabadan nasıl kurtuldular çok hayret ettim" dedi.