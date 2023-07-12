Amasya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.