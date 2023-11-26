Amasya'da Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi
Son Güncelleme:
Amasya'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşları kurtulurken, otomobilde büyük hasar meydana geldi.
AMASYA'da kuvvetli rüzgardan etkilenen ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Beyazıtpaşa Mahallesi Keklik Sokak'taki ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki 05 LK 262 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Mahalle sakinleri, sürücü Muharrem Tilki ile yanındaki 2 arkadaşını araçtan çıkardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırırken, otomobilde büyük hasar oluştu. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil