Amasya'da Park Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesinde park halindeyken alev alan Abidin Doğan'a ait otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
AMASYA'da park halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesinde Abidin Doğan'a ait 05 DC 528 plakalı otomobil, park halindeyken alev alıp yanmaya başladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil