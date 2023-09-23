Amasya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Amasya'da park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
AMASYA'da park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Hızırpaşa Mahallesinde meydana geldi. Abidin Doğan'a ait 05 DC 528 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil