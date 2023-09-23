Amasya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Amasya'da park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.