Amasya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Yıldız (64) yönetimindeki 34 LEZ 03 plakalı otomobil, Sarıyer köyü kavşağında refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Sadiman Yıldız (67), Mustafa Yıldız (26), Cemile Koçak (58) ve Tahsin Koçak (55) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sadiman ve Mustafa Yıldız'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.