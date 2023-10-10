Amasya'da Otomobilin Motor Kısmına Sıkışan Yavru Kediler Kurtarıldı

Amasya'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası yavru kediler belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

AMASYA'da seyir halindeki otomobilin motor kısmına giren 2 yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Danişment Caddesi Ziya Paşa Bulvarı üzerinde Fatih Keskin yönetiminde 05 ABT 176 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken aracından kedi sesleri geldiğini fark etti. Aracını yol kenarına park eden sürücü Keskin, hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın motorda kısmında sıkışan kedileri kurtardı. Yavru kediler daha sonra belediyeye ait hayvan barınağına götürdü. (DHA)