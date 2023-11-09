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Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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Otomobil Haberleri

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Savaş G. idaresindeki 35 KA 8955 plakalı otomobil, Turhal- Amasya kara yolunun Kapıkaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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