Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Savaş G. idaresindeki 35 KA 8955 plakalı otomobil, Turhal- Amasya kara yolunun Kapıkaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil