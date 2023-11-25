Amasya'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

AMASYA'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Kızseki kavşağında meydana geldi. Battalgazi Oku yönetimindeki 07 APR 932 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Hüseyin Sarpkaya ve Sefer Göktepe yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Sarpkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.