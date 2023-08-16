Amasya'da otomobil uçuruma uçtu, sürücü ağaç sayesinde yaralı olarak kurtuldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tabelaya çarparak uçuruma uçtu. Ancak otomobil arazide bulunan bir ağaca çarparak durabildi ve sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.