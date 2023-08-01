Amasya'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Amasya'dan Taşova yönüne giden Hasan Güneş (42) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Otomobil