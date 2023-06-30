Amasya'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fahrettin Y. yönetimindeki 54 AIA 897 plakalı otomobil, Kayadüzü köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Otomobil