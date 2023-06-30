Amasya'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.