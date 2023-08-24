Amasya'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil refüje çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Necati Y. (69) yönetimindeki 34 CVH 345 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolunun 30. kilometresinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Elmas Y. (35), Özlem Y. (33), Hatice Y. (23) ve Turgay Y. (53) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Otomobil