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Amasya'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Otomobil Haberleri

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ümit K. idaresindeki 34 UM 1987 plakalı otomobil, Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan Yasemin K, Elif A. ve Zeynep Asya A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Otomobil

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