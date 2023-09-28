Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil sürücüleri ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Taşova-Ladik kara yolu Çaydibi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Dilek yönetimindeki 34 DN 4800 plakalı otomobil ile Hasan Seyhan'nın (79) kullandığı 05 HE 314 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Seyhan'ın kullandığı otomobil takla attı. Kırılan camlar yola savruldu. Kazada otomobil sürücüleri Celal Dilek, sürücü Hasan Seyhan'ın yanındaki Zeynep Seyhan'da (73) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlatıldı. Camların savrulduğu yol itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi. - AMASYA