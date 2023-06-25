Amasya'da trafik kazası sonrası otomobilde yangın çıktı, 3 kişi yanarak can verdi

Amasya'da iki otomobilin çarpışması nedeniyle yaşanan kaza sonrası araçlardan biri alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürürken, sürücü ile birlikte eşi ve annesi de yanarak yaşamını yitirdi.