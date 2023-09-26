Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Önder Çelik idaresindeki 25 ACR 818 plakalı otomobil, Beşgöz mevkisinde Ekrem Çelik yönetimindeki 52 ADT 003 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Dilek, Dilan ve Gülhanım Çelik yaralandı.
Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil