Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.