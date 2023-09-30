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Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan bir kişi olay yerinde tedavi edilirken, diğer yaralı ise hastaneye kaldırıldı.