Amasya'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa K. idaresindeki 05 LK 167 plakalı otomobil, Çorum- Amasya kara yolunun Yıldızköy mevkisinde Hasan Ş'nin kullandığı 77 DL 777 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil