Amasya'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.