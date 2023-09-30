Amasya'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Seyhan idaresindeki 05 HE 314 plakalı otomobil, Çaydibi köyünde Celal Dilek yönetimindeki 34 DN 4800 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Seyhan ile yanında bulunan Zeynep Seyhan, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil