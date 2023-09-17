Amasya'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fahri Altuntaş'ın kullandığı 60 DR 466 plakalı otomobil Yeni Mahalle 2. Etap TOKİ Konut Kavşağı'nda Emirhan Öztürk yönetimindeki 55 RD 151 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Altuntaş ile Öztürk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil