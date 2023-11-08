Amasya'da otomobil beton logara çarptı: 2 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, beton logara çarptı ve sürücü ile eşi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde otomobilin beton logara çarptığı kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza dün akşam Şehzadeler Tünelini çıkışında meydana geldi. İsmail Zebil yönetimindeki 34 AF 0430 plakalı otomobil, tünel çıkışı karanlıkta fark edemeyerek önce trafik levhalarına, sonra orta refüjde bulunan beton logara çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi Yadigar Zebil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürüyor. (DHA)