Amasya'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, yağışlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesi istikametinden Amasya yönüne seyir halinde olan Furkan Ummaz yönetimindeki 60 AAJ 350 plakalı otomobil, Aydınca mevkii geldiğinde yağışlı yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ön tarafı parçalanan otomobilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA