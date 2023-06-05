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Amasya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Amasya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Haberleri

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücü kendini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Bursalı Caddesi Yeşilırmak kıyısında Kadir Gök'ün (56) kullandığı 05 AD 742 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücü kendini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen otomobilden kurtulan Kadir Gök, "Kum ocağının oradan dolaşırken aniden bir koku geldi araçtan. Klimanın oradan alev aldı. İçerdeyken alev aldı. Kendimi zor dışarı attım. Can sağlığı olsun. Araç kül oldu tabii ki" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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