Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yangın çıktı ve alev topuna döndü. Sürücü son anda canını kurtardı.

Amasya'da otomobil alev alev yandı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü ise son anda canını kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Bursalı Caddesi Yeşilırmak kıyısında Kadir Gök kullandığı 05 AD 742 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Kullanılmaz hale gelen otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Alev topuna dönen otomobilden kurtulan Kadir Gök, "Kum ocağının oradan dolaşırken aniden bir koku geldi araçtan. Klimanın oradan alev aldı. İçerdeyken alev aldı. Kendimi zor dışarı attım. Can sağlığı olsun. Araç kül oldu tabii ki" diye konuştu.