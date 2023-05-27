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Amasya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Haberleri

Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay Merzifon ilçesi Mahsen Mahallesi Gündoğdu sokakta meydana geldi. Metin Akdağ yönetimindeki 05 DR 246 plakalı otomobil hareket halindeyken birden yanmaya başladı. Panikle kendini dışarı atan sürücü hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Gündoğdu İtfaiye Otomobil Haberler

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