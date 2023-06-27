Amasya'da motosiklet otomobile çarptı: baba ve oğlu yaralandı

AMASYA'da tünelde otomobile arkadan çarpan motosiklette bulunan Mustafa Bektaş (36) ile oğlu Yusuf Bektaş (6) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza bugün Amasya'da Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Karacaoğlan Caddesi istikametinden Valilik istikametine gitmek için Ferhat Tüneli'ne giren Mustafa Bektaş yönetimindeki 05 ABD 107 plakalı motosiklet tünel içinde Özhan Batır yönetimindeki 05 AAP 736 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan Mustafa Bektaş ve oğlu Yusuf Bektaş yola savruldu. Yaralanan baba ve oğlu, otomobil sürücüsü Özhan Batır tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.