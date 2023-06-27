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Amasya'da Motosiklet Kazası: Baba ile Oğlu Yaralandı

Amasya'da Motosiklet Kazası: Baba ile Oğlu Yaralandı

Otomobil Haberleri

Amasya'da motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu baba ile oğlu yaralandı. Kazada hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki baba ile oğlu yaralandı.

Ferhat Tüneli'nde Mustafa Bektaş (36) idaresindeki 05 ABD 107 motosiklet, önünde seyreden Özhan Batır'ın kullandığı 05 AAP 736 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan oğlu Yusuf Bektaş (6) yola savruldu.

Kazada hafif yaralanan Mustafa Bektaş ve oğlu, Batır tarafından otomobille Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kaza, tünelin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Otomobil

Amerika Birleşik Devletleri Mustafa Bektaş Amasya Otomobil Haberler

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