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Amasya'da Köy Yaşam Merkezi kadınlar için gelir kapısı oldu

Amasya'da Köy Yaşam Merkezi kadınlar için gelir kapısı oldu

Kadın Haberleri

Amasya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 'Köy Yaşam Merkezleri' projesi kapsamında atıl durumdaki köy okulları yaşam merkezine dönüştürülerek, kadınlara eğitim yuvası ve gelir kapısı oldu.

Amasya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında atıl durumdaki köy okulları yaşam merkezine dönüştürülerek, kadınlara eğitim yuvası ve gelir kapısı oldu.

Bu kapsamda Bağlıca köyünde kullanılmayan köy okulu kurs merkezine dönüştürülerek, kadınlara ürettikleri dikiş nakış ürünlerini satma imkanı sağlandı.

Kursta usta öğreticiler eşliğinde 20-40 yaş aralığındaki 7 kadını hem eğitim alıyor hem de üretim yapıyor.

Kursa katılan kadınlardan Elif Arslan, kursun kendileri için hem kazanç kapısı hem de sosyalleşme kaynağı olduğunu dile getirerek, "Kurslarda hem sosyalleşiyoruz hem de meslek sahibi oluyoruz. Öğrendiklerimizle boş vakitlerimizi kaliteli şekilde değerlendiriyoruz. Bu yaşam merkezi bizim için çok iyi oldu." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Kadın

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