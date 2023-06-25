Amasya'da korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken arıza nedeniyle aniden duran otomobile arkasından gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada alev alıp yanan park halindeki otomobilde bulunan sürücü Zafer Oktay (45) ile araçta bulunan eşi Elif Oktay (43) ve annesi Sultan Oktay (90) yanarak can verdi, diğer araç sürücüsü de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe giden Zafer Oktay yönetimindeki 10 AEV 172 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden arızalandı ve yolda kaldı. Bu sırada Sami Erboğa yönetimindeki 05 KD 947 plakalı otomobil, yolda duran otomobile arkadan çarptı. Arıza yapan otomobil, çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.Sağlık ekipleri, sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif Oktay ve annesi Sultan Oktay'ın otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan diğer sürücü Sami Erboğa ise ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.